هنيدي يتحدى تركي آل الشيخ والأخير يرد

تحدى الفنان المصري محمد هنيدي، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ في لعب الشطرنج والطاولة، ما جعل الأخير يرد عليه مازحا، بأن هنيدي دائما يهرب من مواجهته.

وشارك محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو ساخر برفقة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وظهر الثنائي في الفيديو وهما يلعبان الشطرنج والطاولة بطريقة كوميدية، وعلق على الفيديو كاتبا: "The Queen's Gambit".

The Queen's Gambit، أو "مناورة الملكة"، هو مسلسل طرحته المنصة العالمية "نتفليكس"، في أواخر الشهر الماضي، ونصح تركي آل الشيخ بمشاهدته.

ليداعبه هنيدي، قائلا: "يلا هلاعبك دور والخسران يشيل المشاريب"، ليرد آل شيخ: "جاهز بس مش تخلع زي كل مرة".

جاهز ... 😂 بس مش تخلع زي كل مره — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 19, 2020

يذكر أن مسلسل "The Queen's Gambit" (مناورة الملكة) حقق نجاحا ملحوظا منذ طرحه على المنصة العالمية، وجذب اهتمام المشاهدين، وتدور أحداثه حول طفلة فى الـ 9 من العمر عام 1958 تلتحق ببيت لليتيمات بعدما توفيت أمها أو انتحرت فى حادثة سيارة على الطريق. بعدما فشلت فى طلب المساعدة من الأب الذى أنكر الابنة منذ ولادتها، فتاة صغيرة بدت دائما وحيدة حزينة شاردة حتى لمحت مصادفة رقعة الشطرنج أمام أحد الحراس العاملين بالبيت وهو يلعب بمفرده، راقبته من بعيد، ثم تجرأت واقتربت وبدأت فى هذا القبو المظلم ومع الحارس العجوز قصة عشقها وبراعتها في اللعبة الصعبة، التي لم تكن وقتها سوى للرجال.

عرفت الطفلة مسار البطولات، ثم جاء رجل وزوجته إلى دار الأيتام وذهبت معهما وهي فى الـ 15 إلى المنزل لأول مرة كطفلة متبناة، سافر الأب إلى بعيد وبقيت (إليزابيث هارمون) مع الأم الجديدة التعيسة هي الأخرى، لكن نجاح الفتاة فى إتقان فنون لعبة الشطرنج ودراستها التى لا تتوقف للكتب التي تم نشرها لأبطاله المعروفين مكناها من هزيمة المنافسين، وكلهم من الرجال وشاع صيتها فى أمريكا وعبر بطولات العالم.

قصة المسلسل ليست حقيقية، لكنها عن قصة كتبها الروائي الأمريكي والتر تيڤس عام 1983 وأعيدت طباعتها عام 2003، وكتب السيناريو لها وأخرجها كدراما تلفزيونية المخرج سكوت فرانك، واختار لبطولتها المطلقة ممثلة أمريكية شابة فى الـ 24 من عمرها من أصول أرجنتينية إنجليزية هى أنيا تيلور، برعت فى أداء الدور كمراهقة صغيرة.