كندا تحث السائقين منع حيوان الموظ لعق سياراتهم

وأقامت كندا لافتات على الطرقات تنبه السائقين وتقول، لا تسمح للموظ لعق سيارتك.

وتتعلق محبة الموظ للعق السيارة بانتشار الملح التقني على الطرقات، وهناك كميات كبيرة منه على السيارات.

وتنصح السلطات النقر على بوق السيارة حتى يخاف الموظ ويهرب، كما لا تنصح بالخروج من السيارة أو دفع الحيوان.