فضل شاكر يعيد إحياء أغنية شهيرة في اليوم العالمي للطفل... فيديو

شارك الفنان اللبناني فضل شاكر في الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق اليوم الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بطريقة مختلفة.

واحتفل فضل شاكر بالمناسبة السنوية بإعادة غناء أغنية كلاسيكية شهيرة هي "ذهب الليل" للفنان المصري الراحل محمد فوزي.

وغرد فضل شاكر عبر حسابه لمتابعيه على موقع "تويتر": "بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقدم لكم أغنية "ذهب الليل"، وهي من روائع الفنان الراحل محمد فوزي".

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقدم لكم أغنية " ذهب الليل " وهي من روائع الفنان الراحل محمد فوزي..

اتمنى ان تنال إعجابكم.#فضل_شاكر#ذهب_الليل#اليوم_العالمي_للطفلhttps://t.co/VUuZMStMbb pic.twitter.com/GLXJCIozCx — فضل شاكر (@fadel_chaker) November 20, 2020

​يشار إلى أن محرك البحث الشهير "غوغل" احتفل باليوم العالمي للطفل الذي يوافق يوم الـ20 من نوفمبر في كل عام.

ويحتفل العالم بهذا اليوم لإبراز أهمية التوعية بحقوق الطفل ودور المجتمعات في حماية الأطفال، وكذلك تكاتف المنظمات الدولية لتحقيق تلك الأهداف، بحسب تقرير لموقع "تايم بليتين".

والسبب الرئيسي من وجود اليوم العالمي للطفل هو التأكيد لدول العالم أجمع ضرورة الانتباه لتحقيق رفاهية الأطفال في كل مكان، والتعاون والتضامن بينها لتكون قادرة على الالتزام بعهدها تجاه الأجيال القادمة.

يذكر أن فضل شاكر احتفل بزفاف نجله محمد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي عقد قرانه على فتاة لبنانية اسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفلا الاثنين الماضي بزفافهما في أحد الفنادق في قطر.

واقتصر الحفل على عدد محدود من أقارب العروسين، عملا بقواعد السلامة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن فضل شاكر لم يتمكن من حضور زفاف نجله بسبب وضعه القضائي، ولكنه عوّض غيابه بتقديم أغنية خاصة للعروسين.