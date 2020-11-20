ميس حمدان تعلن شفائها من كورونا وتعترف باستهتار البعض في "الجونة السينمائي"... فيديو

أعلنت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، عن شفائها من فيروس "كورونا" المستجد، بعد مرور نحو 10 أيام من إعلان إصابتها به.

وأكدت في رسالة مصورة منها لمتابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أن ما ساعدها على الشفاء هو أنها شخصية رياضية وغير مدخنة.

وعن تفاصيل إصابتها بكورونا، أشارت ميس حمدان إلى أنها شعرت في البداية بصداع قوي وهي في مهرجان الجونة السينمائي، لذا تشك في أنها قد تكون أصيبت قبل ذهابها إلى هناك، ثم شعرت بعد ذلك بآلام في كل جسدها، وبدأت درجة حرارتها في الارتفاع، ثم فقدت حاستي الشم والذوق ليومين.

وفيما دافعت ميس حمدان في رسالتها المصورة عن مهرجان الجونة السينمائي وأنه لم يكن سببا في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، فقد اعترفت أن بعض الفنانين الحاضرين قد يكونوا استهتروا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل اتباع سياسية التباعد الاجتماعي.

وقالت: "لقد بذل القائمون على المهرجان جهودهم وزيادة، من التزم التزم ومن لم يلتزم مثل حضرتي، ممكن كان هناك نوع من الاستهتار، لو أنا إنسانة مستهترة وذهبت وصافحت وتبادلت القبلات وعانقت وفعلت كل هذا، لماذا نعلق الموضوع على شماعة الجونة".

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وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وفي المقابل، أعلن فنانون حضروا مهرجان الجونة السينمائي خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد، هم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وبشرى، وعلا رشدي وزوجها أحمد داوود.