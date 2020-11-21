عمرو دياب ودينا الشربيني وجها لوجه في التلفزيون بعد مزاعم انفصالهما... فيديو

كشف السيناريست تامر حبيب، أن "بطلة مسلسله القادم مع الفنان عمرو دياب في أحدث تجربة درامية تعيد الهضبة إلى الشاشة كممثل، ستكون الفنانة دينا الشربيني.

وقال تامر حبيب، في تصريح مع برنامج The Insider بالعربي، إن "الحب بينهما سينتقل إلى الدراما بعد ظهورها معه في كليب "أماكن السهر" الأخير"، مؤكدا أن "قصة المسلسل ستتناول حبهما دون التطرق لحياتهما الشخصية معاً وستكون قصة مختلفة".

وأضاف، أنه "يعمل جاهدا على المشروع ولكنه لا يعلم تحديدا متى سيبدأ العمل، حيث إنه متوقف على قرار المنتج والمخرج"، مشيراً إلى أن "عمرو دياب متحمس جداً للعمل، وأنه سيكون عملا رومانسيا ذا طابع غنائي كمشروع "ميوزيكال شو" غنائي، وسيظهر عمرو دياب فيه بشخصية رومانسية".

وأوضح حبيب، أنه "متحمس أيضاً للعمل مع المخرج طارق العريان الذي يعتبره المخرج الوحيد الذي يطلب منه العمل سويا، حيث سيتولى هو إخراج مسلسل عمرو دياب ودينا الشربيني".

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يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر إعلامية عن وقوع شجار بين النجم المصري عمرو دیاب، وحبیبته الفنانة دینا الشربیني، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقة الفنان المصري عمرو دياب، بالفنانة دينا الشربيني انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام".