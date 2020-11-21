شهيرة تكشف سرا لأول مرة عن نجلاء فتحي وآخر سؤال وجهته إلى محمود ياسين... فيديو

كشفت الفنانة المصرية شهيرة، أنها أجرت اختبارا للفنان الراحل محمود ياسين خلال آخر ليلة له في العناية المركزة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "معكم" على قناة "سي بي سي": تواصلت معه تليفونيا وقلت له: "إزيك يا روحي عامل إيه.. أنا مين؟"، مضيفة: "قال لي إزيك إنتي يا روح قلبي.. ده كلام عارفك طبعا.. وقولتله معلش أنا مبجيش علشان عندى دور برد وخايفة عليك.. فقال لي سلامتك"، مضيفة.

وعلقت شهيرة، على شائعات وجود خلاف بينها وبين الفنانة نجلاء فتحي، مؤكدة أن هذا الأمر عار تمامًا عن الصحة، قائلة: "الناس قالت إني رفضت أنها تأتي العزاء وهذا غير حقيقي، كل الكلام ده غير حقيقي بالمرة".

وتابعت: "علاقتي بنجلاء فتحي علاقة نسب وده مش معروف وأول مرة أعلنه، وكانت بتتصل بي كل يوم علشان تطمئن على محمود ياسين، ومكنش ينفع تيجي العزاء عشان ظروف فيروس كورونا المستجد، بس عزتني هاتفيا".

وأوضحت شهيرة، أن "الفنان الراحل محمود ياسين كان رجل غير عادي"، قائلة: "محمود كان عنده تواضع كبيرة ودي حاجة كانت بتغظني، وكنت أقول له أنت متواضع زيادة عن اللزوم يا محمود، وكان يرد قائلا: "من تواضع لله رفعه".

وتطرقت شهيرة، في لقائها، عن تفاصيل أول لقاء بينها وبين زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، قائلة: "أول مرة اتقابلنا كانت أمام الكاميرا وبعد كدا نشأ بيننا علاقة عاطفية محترمة جدا".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.