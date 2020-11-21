فيديو نادر... أحمد زكي يذكر انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي

تداول جمهور الفنان المصري الراحل أحمد زكي ، فيديو قديم، ظهر فيه أثناء لقاء أجراه معه في منزله الإعلامي مفيد فوزي، وذلك في ذكرى ميلاده الـ71.
وكشف أحمد زكي، خلال الفيديو، عن حزنه بسبب انفصاله عن زوجته الفنانة هالة فؤاد، كما استاء من تطرق فوزي بمواضيع ترتبط بحياته الخاصة، حيث قال: "في حاجات ما ينفعش إنت تعرفها ولا حد من المشاهدين يعرفها بين الزوج والزوجة".
وكشف عن عدم رغبته في الرجوع لهالة فؤاد بعد الانفصال بسبب الخلاف في وجهات النظر رغم احترامه الشديد لها، وعن سبب الانفصال قال: "أنا كنت عصبي جداً وبتعصب على حاجات بسيطة، هي كانت بتستحملني".
وتابع في الحديث عن سبب الانفصال: "أنا كنت عارف إنها موجودة جنبي ومش حتسبني وحتفضل تستحمل عصبيتي لحد ما يوم صحيت ما لقيتهاش لقيت البيت فاضي عليا".
الجدير بالذكر، أن "الراحل أحمد زكي تزوج من الراحلة هالة فؤاد عام 1983، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم وانفصلا عنها بعد فترة"، وقد احتفل موقع البحث "غوغل" يوم الأربعاء الماضي، ١٨ توفمبر/ تشرين الثاني بالذكرى الـ ٧١ لميلاد الفنان الراحل أحمد زكي.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)