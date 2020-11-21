فيديو نادر... أحمد زكي يذكر انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي

تداول جمهور الفنان المصري الراحل أحمد زكي ، فيديو قديم، ظهر فيه أثناء لقاء أجراه معه في منزله الإعلامي مفيد فوزي، وذلك في ذكرى ميلاده الـ71.

وكشف أحمد زكي، خلال الفيديو، عن حزنه بسبب انفصاله عن زوجته الفنانة هالة فؤاد، كما استاء من تطرق فوزي بمواضيع ترتبط بحياته الخاصة، حيث قال: "في حاجات ما ينفعش إنت تعرفها ولا حد من المشاهدين يعرفها بين الزوج والزوجة".

وكشف عن عدم رغبته في الرجوع لهالة فؤاد بعد الانفصال بسبب الخلاف في وجهات النظر رغم احترامه الشديد لها، وعن سبب الانفصال قال: "أنا كنت عصبي جداً وبتعصب على حاجات بسيطة، هي كانت بتستحملني".

وتابع في الحديث عن سبب الانفصال: "أنا كنت عارف إنها موجودة جنبي ومش حتسبني وحتفضل تستحمل عصبيتي لحد ما يوم صحيت ما لقيتهاش لقيت البيت فاضي عليا".

الجدير بالذكر، أن "الراحل أحمد زكي تزوج من الراحلة هالة فؤاد عام 1983، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم وانفصلا عنها بعد فترة"، وقد احتفل موقع البحث "غوغل" يوم الأربعاء الماضي، ١٨ توفمبر/ تشرين الثاني بالذكرى الـ ٧١ لميلاد الفنان الراحل أحمد زكي.