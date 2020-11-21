عن زوجة أبيه وعضة كلب... كريم عبد العزيز يكشف لأول مرة أسرارا من حياته

كشف الفنان المصري، كريم عبد العزيز، أسرارا من حياته الشخصية، أمس الجمعة.

ومن الأمور التي تطرق لها لأول مرة، أثناء اسضافته في برنامج "السيرة"، من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، انفصال والده المخرج محمد عبد العزيز عن والدته وهو في العشرين من عمره.

وأكد كريم عبد العزيز أن انفصال والديه لم يسبب عقدة في حياته، موضحا: "كنت أشعر بالضيق وقت انفصال والدي ووالدتي، لأني أحب العزوة والعيلة، وبالرغم من أنهما انفصلا وبشكل محترم لكن والدى كان متابع للمدارس والتربية وكل شيء، وعندما كبرت عرفت إن ممكن الراجل لا يرتاح مع زوجته وينفصلوا أو العكس، ولكن يجب أن يكون الانفصال يكون باحترام وشياكة".

وتابع: " طبعا كنت مثل أي طفل يشعر بالضيق من أن والدي انفصل عن والدتي، ولكن أمي كانت بـ100 راجل وجامدة وقوية ولم تتزوج من أجلي طبعا أنا وشقيقتي".

وعن زوجة أبيه قال كريم عبد العزيز إنها بمثابة "أمه الثانية"، ورغم عدم حبه لها في البداية إلا أنه بسبب وقوفها معه عندما يختلف مع والده ويعنّفه، كانت تدافع عنه، ما جعله يحبها.

وأكد: "لم تتعامل زوجة أبي معي طوال حياتها كزوجة أب ولا والدي كان زوج أم لابنتها، وأنا أناديها بـ"فرفورة"، وأمي تعيش معي في المنزل وعندما يأتي والدى مع زوجته في زيارة يجلسون جميعا مع بعضهم البعض".

كما كشف كريم عبد العزيز في حواره مع برنامج "السيرة" عن مغامرات كارثية قام بها في مرحلة الطفولة والمراهقة، ومنها عندما أحضر كلب بلدي من الشارع، وكذب على والدته بأنه يخص صديق له والده يعمل في الشرطة.

وتابع أنه اضطر لترك الكلب في النهاية بعد أن قام بعضّه، وحطم تلفزيونات في المنزل.

وروى كريم عبد العزيز أيضا في اللقاء أنه سرق سيارة والده، المخرج محمد عبد العزيز عندما كان عمره 15 عاما، وبعد أن قادها حول المنزل في حي العجوزة بالقاهرة اصطدم بسيارة جديدة لونها رمادي، وفر هاربا خوفا من إلقاء القبض عليه وأن يكون مصيره السجن.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز أعلن عن بطولته الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" إلى جانب الفنان أحمد مكي، والذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2021.

كما أنه ينتظر عرض أحدث أفلامه السينمائية "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني.