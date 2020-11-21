تداول "صورة نادرة" لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد تصدرت الصورة "السوشيال ميديا"، وتم تداولها على نطاق واسع على أنها "صورة نادرة" و"تنشر لأول مرة"، رغم أنها نشرت منذ أكثر من 6 سنوات على شبكة الإنترنت.
ولكن الجديد في الصورة المتداولة هي أنه تم تلوينها بدلا من الأبيض والأسود، وتعديلها لتصبح بجودة عالية.
حفل زفاف فيروز. pic.twitter.com/S9V0p7VI17— 𝑀𝑒𝓁𝒶𝓃𝒸𝒽𝑜𝓁𝒾𝒸 𝑀𝒾𝓃𝒹. (@Montieeee_) September 20, 2020
صورة من زفاف السيدة فيروز وزوجها الراحل عاصي الرحباني— 🦒 (@elmenshawiamira) April 16, 2020
- بعد تلوين الصورة حديثاً pic.twitter.com/Qux7dY5VJg
وتعرضت فيروز خلال 2020 للعديد من شائعات الوفاة، والتي نفتها ابنتها، ريما الرحباني.
ووصف ماكرون فيروز بعد لقائه بها بأنها "جميلة وقوية للغاية".
وخلال زيارته لها، منح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.
وكانت ريما الرحباني كشفت في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن والدتها فيروز بصدد كتابة مذكراتها، مشددة على أن فيروز هي الوحيدة التي تملك الحق في أن تكتب سيرتها الطويلة.
وفيروز واحدة من أهم المطربين العرب، ولها كثير من المواقف الوطنية الشجاعة، وتعرضت لأزمة منعها من الغناء لمدة سبعة أشهر في لبنان بعد رفضها الغناء للرئيس الجزائري الأسبق هواري بو مدين، وتعد فيروز الوحيدة من المغنيين العرب الكبار التي لم تذكر الرؤساء أو الملوك في أغانيها الوطنية.
كما تعد أغاني فيروز للقضية الفلسطينية من أهم الأغاني الحماسية المؤيدة لفلسطين، فمن "الغضب الساطع آت"ٍ إلى "زهرة المدائن"، ووصولا إلى شوارع القدس القديمة.
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