بجوار ترامب وبيل غيتس ورونالدو.. إليسا ضمن القائمة العالمية لأكثر الأشخاص المؤثرين على تويتر

جاءت الفنانة اللبنانية إليسا، في المركز 45 ضمن قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة عالميا عبر "تويتر"، بحسب التصنيف الصادر عن موقع "brandwatch".

ونشرت النجمة اللبنانية، اليوم السبت، تصنيف الموقع عبر حسابها الشخصي على "تويتر" معبرة عن فخرها بهذا الإنجاز.

وكتبت أليسا: "فخورة وسعيدة بهالشرف إني كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترن تأثيرا".

فخورة وسعيدة بهالشرف إني كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترن تأثيراhttps://t.co/yoiZPRQcJl — Elissa (@elissakh) November 20, 2020

​واستحوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المركز الأول في القائمة، بينما ذهب المركز الثاني لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أما المركز الثالث فكان من نصيب مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت.

وجاء الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سابعا في تصنيف الموقع، ومن عالم المال والأعمال، احتل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المركز الرابع ومواطنه بيل غيتس المركز الثامن، أما من عالم الرياضة، استحوذ النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو على المركز التاسع في التصنيف، وضمت القائمة 50 اسم من مشاهير العالم، وكانت إليسا هي الاسم العربي الوحيد في هذه القائمة.