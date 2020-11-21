"كان كابوسا"... ممثل أمريكي شهير يكشف موقفا محرجا له مع الأميرة ديانا

كشف الممثل الأمريكي، مايكل جي فوكس، عن موقف محرج تعرض له مع الأميرة البريطانية الراحلة ديانا بداخل دار عرض سينمائي.

وروى فوكس في لقاء مع برنامج "جيمي كيمل" أن الواقعة حدثت خلال العرض الخاص لفيلمه الشهيرة "Back to the Future" في عام 1985، والذي حضرته الأميرة ديانا بصحبة زوجها آنذاك ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز.

وأكد مايكل جي فوكس (59 عاما) للبرنامج أنه لم يكن يدرك في البداية أن الأميرة ديانا ستجلس بجواره في العرض الخاص حتى بدأ عرض الفيلم، قائلا: "كان المقعد الذي بجواري فارغا، وكنا جميعا واقفين لحظة دخول العائلة المالكة البريطانية للقاعة، وكان سيجلس بجواري إما هي أو الأمير تشارلز "، وتابع مازحا: "لا أعتقد أن تشارلز أراد للجلوس بجواري".

وأردف الممثل الأمريكي: "انطفأت أضواء القاعة وبدأ الفيلم، ثم بدأت في التثاؤب ومددت ذراعي بعيدا، وهي تصرفات بعيدة تماما عن علمي أنها تجلس بجواري، وهذا أمر مضحك".

ولكن الموقف المضحك سرعان ما تحول إلى أزمة، عندما أدرك فوكس أنه يتعيّن عليه دخول دورة المياه، وكانت الأميرة ديانا تقف عائقا بينه وبين الحمام احتراما لها.

Michael J. Fox reveals how Princess Diana made the ‘Back to the Future’ premiere a ‘nightmare’ for him https://t.co/OkUVkWqDPu pic.twitter.com/abczsVSRD3 — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) November 19, 2020

وقال مايكل جي فوكس:

"كنت أموت بسبب عدم دخولي الحمام، لقد كان مجرد ألم، كان من الممكن أن تكون أعظم ليلة في حياتي، لكنها كانت مجرد كابوس، كابوس يسيطر عليه البول"، وكنت لا أستطيع أن أستأذن الأميرة ديانا ولا يمكنني الابتعاد عنها، لأنني لا أستطيع أن أدر ظهري لها".

وأشار فوكس إلى أن الأميرة ديانا بدت من المعجبين بفيلمه "Back to the Future"، متذكرا أنها ضحكت "عدة مرات" أثناء عرضه.

ولم يتحدث الممثل في برنامج "جيمي كيمل" عن أي محادثة دارت بينه وبين الأميرة ديانا، ولكنه يتذكر أنها كانت "لطيفة حقا".