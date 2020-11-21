شركة هواوي تتباهى بصورة تم التقاطها بهاتف "مت 20".. صور

نشر الحساب الرسمي لعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" على تويتر، صورة عالية الدقة، تم التقاطها بجهاز "ميت20" من "هواوي".

وتظهر الصور فتاة جالسة في غرفة مظلمة، كما تظهر ضوء البرق بوضوح تام من شباك النافذة.

​ووصفت شركة "هواوي" عن هاتفي "ميت 20"، و"ميت 20 برو"، بأنهما قنبلتين تدمران كل منافسي الشركة في سوق الهواتف الذكية.