فنانة عربية تحصل على أغلى صابونة في العالم... فيديو

حازت فنانة خليجية مؤخرا على أغلى صابونة في العالم، وذلك أثناء زيارتها لشمال لبنان.

وأفادت تقارير أن الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، نالت الهدية باهظة الثمن خلال زيارتها لقرية بدر حسون البيئية في ضهر العين في شمال لبنان.

والصابونة مزينة بالذهب الخالص، مع حفر اسمها بالمعدن نفسه، وأشار مقدمها إلى أنها الأغلى ثمنا في العالم، في مقطع مصور تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتظهر شيلاء سبت في المقطع المصور المتداول وهي تتسلم أغلى صابونة في العالم، ما أحدث ضجة كبيرة على "السوشيال ميديا".

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وكان مدير التسويق والعلاقات العامة في قرية "​بدر حسون​" البيئية، أمير حسون، أعلن في شهر يونيو/ حزيران عن نيل القرية جائزة "غينيس" لأغلى صابونة في العالم، التي يصل سعرها إلى 2800 ​دولار​ أمريكي.

وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن حسون إلى أن "الصابونة تحتوي على 17 غراما من ​الذهب​ الصافي عيار 24، وغرامات من بودرة ألماس، إلى جانب المكونات الطبيعية من ​زيت الزيتون​ النقي وعسل النحل العضوي والعود المعتّق والبلح".

كما أفاد بأنه "يجري العمل حالياً على افتتاح منتجعا صحي داخل القرية وتحديداً في قلب الوادي، الذي يعيد قاصديه إلى الحياة الطبيعية التي كان الأجداد يعيشونها قديماً، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر استخدام الحمير كوسيلة نقل. أما الأشخاص الوافدين إلى المنتجع الصحي فسيقيمون في مغاور وليس في غرف. كما سيتم افتتاح مطعم صحي يقدم طعاماً عضوياً من مزارع القرية".

وقرية "بدر حسون" الواقعة شمالي لبنان، تصنع مختلف أنواع الصابون العطري والعلاجي والزيوت وأعشاب "ديتوكس" لإزالة السموم من الجسم وتنحيفه، وصولاً إلى الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة. وكلها صناعات "بلدية" بامتياز منتجة من قلب الطبيعة لا يدخل في تركيبتها أي مواد كميائية.