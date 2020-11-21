نصائح بسيطة لاستغلال إغلاق كورونا لإنقاص الوزن

تتسبب قرارات الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، في تغيير نمط حياة الناس وسلوكياتهم، ولا سيما عادات الأكل والنشاط البدني.

ويؤدي بقاء الناس في المنزل إلى جانب عدم قدرتهم على ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق أو الصالات الرياضية، إلى زيادة الشعور بالملل ومن ثم زيادة تناول الطعام واستهلاك سعرات حرارية أكبر، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإفراط في الطعام مع تراجع ممارسة الرياضة، تشكّل عوامل خطر في الإصابة بالسمنة والأمراض القلبية والالتهابات.

ولمواجهة هذه المخاطر قدمت الصحيفة النصائح التالية:

-عند الشعور بالملل أو القلق: اشرب الماء أو الشاي أو الزهورات أو الزنجبيل لأنها خالية من السعرات الحرارية وتجنب تناول الطعام العاطفي.

-تجنب الأكل أثناء مشاهدة التلفاز أو تفقد هاتفك.

-حاول المشي في المنزل أو في الحي للوصول إلى 10000 خطوة في اليوم.

-حاول ممارسة التمارين الرياضية المنزلية.

-ينبغي الحد من الأطعمة والوجبات السريعة المقلية والدهنية.

-استخدم طبق طعام صغير من أجل تقليل كمية الطعام التي تتناولها.