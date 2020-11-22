محمد رمضان يرد على صورته مع مغني إسرائيلي بتوجيه التحية... فيديو

في أحدث رد له بعد أزمة صورته مع مغني إسرائيلي، شارك الفنان المصري، محمد رمضان، صباح اليوم الأحد، مقطعا مصورا جديدا يوجه من خلاله التحية.

ويظهر رمضان في الفيديو مع شاب فلسطيني تصوّر معه في نفس زمان ومكان التقاطه الصورة مع المطرب الإسرائيلي، ووجه الفنان المصري في تغريدته على "تويتر" التي أرفق معها الفيديو التحية للشعب الفلسطيني.

وأكد محمد رمضان في نفس التغريدة أن تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية، ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحه وشعبيته.

كما شدد رمضان على أنه لا يسأل عن جنسية من يرغب في التقاط صورة تذكارية معه إلا لو هو قال له.

مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !! تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحيوشعبيتي #ثقه_في_الله_نجاح pic.twitter.com/UxMniEwXcq — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 22, 2020

​وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، بعد تداول صورة لمحمد رمضان مع مطرب إسرائيلي في إمارة دبي الخليجية.

وظهر محمد رمضان، وهو يلتقط الصور مع عشرات المعجبين في دبي، مؤكدا أنه ليس هناك مجال كي يسأل كل واحد عن هويته وجنسيته، في إشارة للعاصفة التي أحدثتها صورة التقطت له وهو يعانق مطربا إسرائيليا.

ونشر رمضان مقطع فيديو على حسابه بموقع إنستغرام، يظهر فيه وهو يلتقط الصور مع عدد من الجماهير الذي اصطفوا لالتقاط الصور معه.

وكتب رمضان معلقا: "مافيش (ليس هناك) مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه".

واستشهد الفنان المصري بالآية القرآنية "لكم دينكم ولي دين".

وفي وقت سابق أمس السبت، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن محمد رمضان أقسم له أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط صورة معه في الإمارات مطرب إسرائيلي، وذلك بعدما أثارت الصورة ضجة واسعة في البلاد.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع قناة صدى البلد: "تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".

وتابع أشرف زكي: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".

وأضاف "لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي".

وأكد زكي على أن النقابة سوف تستدعي محمد رمضان للتحقيق في الأمر.