كريم عبد العزيز يكشف عن اتصال من محمد رمضان وإبلاغه برسالة بعد الأزمة الأخيرة

كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز، لأول مرة، عن اتصال حدث مع الفنان محمد رمضان، بعد الأزمة الأخيرة، التي كادت تحدث بينهما.

وعلق كريم عبد العزيز، على المنشور الذي كتبه منذ فترة على حسابه الشخصى عبر "فيسبوك" وقال خلاله، "صنف زي ما أنت عايز تصنف، وعندى كلام كتير قوي ومش عاجبني كلام كتير قوي برضه، بس خلي الناس تفرح وتفرح قوي كمان، بس اللي بيكمل ويستمر ويقدر يواكب أجيال هو النجم الحقيقي، تحية كبيرة جدا للأستاذ عادل إمام".

وقال كريم، خلال لقائه في برنامج "السيرة" المذاع على DMC، "كتبت الكلام ده مكنتش أقصد بيه محمد رمضان، وللعلم يومها أول واحد اتصل بيا محمد رمضان وقالي أنا متاكد إن الكلام ده متقصدنيش بيه والصحافة مش هتوقع بينا، وأنا وقتها كنت أقصد حد تاني مش حابب أقول اسمه، وأنا مفيش حاجة بيني وبين محمد رمضان ولكن لما كتب في الأول رد عنده عشان خاطر الصحافة كانت نزلت وقتها".

وأثار محمد رمضان، أمس السبت، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان الذي ظهر في الصورة يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه بموقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي!".