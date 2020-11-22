رانيا يوسف تسخر من "بطانة الفستان" في أحدث مسلسلاتها... فيديو

سخرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، من الجدل الذي أثارته بالفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل عامين، من خلال مشهد في أحدث مسلسلاتها التلفزيونية.

وفي أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" المعروض حاليا، تظهر رانيا يوسف في مشهد من إحدى حلقاته وهي تحضّر لسبوع ابنتها بعد وضع مولودها الأول، وتنصح والدة رانيا يوسف بالتوقف عن ارتداء فساتسن مكشوفة، وارتداء فستان محتشم في الحفل، ولا تنسى البطانة.

وترد رانيا يوسف على والدتها أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة بسبب فستانها، ولكنها أكدت لها بأنها استعانت هذه المرة بثلاث بطانات في فستان السبوع.

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يشار إلى أن رانيا يوسف دافعت في برنامج "الحكاية" لعمرو أديب، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، وقالت إن سبب ظهور فستانها بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين هو بطانته.

وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رُفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".

وارتدت رانيا يوسف في حفل ختام المهرجان وقتها فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".

والجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" من تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج، وبطولة كل من أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، ويُعرض حاليا على منصة "شاهد في آي بي".