"ستصيبك اللعنة"... أول تعليق برلماني على صورة محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي

علق أحد أعضاء مجلس النواب المصري، على ظهور الفنان محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا، خلال تواجدهما في مدينة دبي بالإمارات.

ووصف عضو مجلس النواب المصري، النائب عبدالحميد كمال، ظهور محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا، بـ"المخزي"، مضيفا أنه "يتسبب في إصابة الفنان المصري بـ"لعنة التطبيع"، على حد قوله.

وقال كمال، في تصريح مع "المصري اليوم": "الفنان محمد رمضان تصرف بشكل غير مسؤول، ولم يراعي شعبيته، وتأثيره على الشباب، الذي مازال يعتبر إسرائيل هي العدو الأول للعرب، وأن الحاجز النفسي بين العرب والكيان الإسرائيلي كبير".

وأَضاف: "محمد رمضان يتصرف برعونة، وغير موفق، ونسي أن شعبيته الكبيرة نتاج حب الشعب المصري له وقبوله في أوساط الشباب، قبل نجوميته وموهبته"، مشددا على ضرورة أن يستبعد الفنان محمد رمضان من المشاركة في أعمال وطنية تجسد بطولات الجيش والشرطة في الفترات المقبلة، لأنها تتطلب مواقف وطنية من الفنان المشارك، والشعب المصري مصدوم في تصرف رمضان غير المسؤول.

وتابع: "حزين لما فعله محمد رمضان، وأقول له مبروك عليك إسرائيل، وستصيبك لعنة التطبيع".

وأثار محمد رمضان، أمس السبت، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه بموقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي!".