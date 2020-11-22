أول قرار من نقابة الممثلين بعد غياب الفنانين عن عزاء فايق عزب

أصدر، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، قرارا بشأن الفنان الراحل فايق عزب، بعد غياب الفنانين عن حضور عزائه.

ونقلت وسائل إعلام ، عن زكي قوله "اعذروا الفنانين الذين لم يعلموا بموعد عزاء فايق عزب، وتكريما للراحل سوف نقيم حفل تأبين يليق به، لأنه له دور كبير في العمل النقابي".

وحرص أشرف زكي، أن يكون أول الحضور في عزاء الراحل فايق عزب، والذي أقيم مساء أمس السبت بجوار منزله أمام مسجد العريش بفيصل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل فايق عزب، التي قدمها للجمهور، ظهوره في مسلسل "الضاهر"، الذي عرض قبل عام تقريباً وقام ببطولته الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم وعدد كبير من النجوم.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية أشرف زكى، وفاة الفنان فايق عزب، صباح الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، كما شهدت جنازته، في مسقط رأسه محافظة الإسماعيلية، غياب زوجته.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد صرحت زوجة الممثل الراحل أنها لم تحضر الجنازة بناء على نصيحة الأطباء لها، الذين أخبروها بالبقاء قي منزلها، خاصة وأن زوجها توفي بسبب فيروس "كورونا" المستجد. وكانت زوجة فايق عزب قد كشفت في تصريحات تلفزيونية أنها مُنعت من زيارته في المستشفى بأمر الأطباء، وأنها كانت تطمئن على حالته من خلال المرافق الذي تم تخصيصه له.