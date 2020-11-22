رضوى الشربيني ترد على شائعة "تضرها وعائلة بأكملها"... فيديو

نفت الإعلامية المصرية، رضوى الشربيني، اليوم الأحد، شائعة متداولة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكدت أنها "تضرها وتضر عائلة بأكملها".

وأكدت الشربيني في رسالة مصورة لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنه لا صحة بشأن زواجها من رجل متزوج.

وقالت إنها منذ أن دخلت مجال الإعلام واجهت الكثير من الشائعات.

وأضافت: "بقالي 5 سنين في برنامج "هي وبس" يُقال عني عليا كلام كتير جدا وبيطلع علي شائعات، مرة زوجوني 13 مرة".

وأكدت لمتابعيها البالغ عددهم مليون متابع أن من ينشر مثل هذه الشائعات يضرها ويضر عائلة بأكملها قائلة: "طلعت عليا إشاعة ماشي لكن تضر ناس محترمين ست وراجل ملهمش أي ذنب ليه! غير إنهم أخواتي فعلا والناس كلها تعلم من رضوى الشربيني".

وأسكتوا بقى و كفايه قرف https://t.co/c75N3wf05L — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) November 21, 2020

​وبحسب صحيفة "الوفد" المصرية، فإن هناك أنباء تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواج رضوى الشربيني من سمير يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات "سي بي سي" المصرية، وزوج الإعلامية المصرية، منى الشاذلي.

وتقدم رضوى الشربيني برنامجا اجتماعيا يهتم بقضايا المرأة اسمه "هي وبس"، على فضائية "سي بي سي سفرة".

يشار إلى أن رضوى الشربيني أثارت جدلا في شهر سبتمبر/ أيلول، بسبب تصريحات لها عن غير المحجبات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة عندما تحدثت الشربيني عن غير المحجبات خلال برنامجها "هي وبس" على فضائية "سي بي سي" المصرية، حيث وجهت نصيحة للسيدات بعدم خلع الحجاب قائلة، "أوعى تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وأضافت "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي (المحجبة) أحسن عند ربنا".

تصريحات الشربيني قابلها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات، معتبرين تفضيل المحجبة على غير المحجبة إحدى الطرق الممهدة للعنف ضد المرأة.

بينما يرى آخرون أنها طالبت السيدات بالحفاظ على إحدى الفرائض المهمة في الشريعة الإسلامية وهي "الحجاب".