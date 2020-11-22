"سيدة المطر" تكشف تفاصيل مكالمتها مع ياسمين صبري... فيديو

أكدت السيدة نعمات عبد الحميد، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطر"، أن "الفنانة ياسمين صبري اتصلت بها هي وزوجها أحمد أبو هشيمة، وقالت إنها متكفلة تماما بكل نفقاتها ولكنها لم تتقابل معها شخصيا بسبب تواجدها خارج البلاد وأرسلت لها مندوبين لتلبية طلباتها".

وأضافت السيدة نعمات، خلال لقاء على التليفزيون المصري، أن "ياسمين صبري أخبرتها إنها متواجدة حاليا خارج مصر لذلك أرسلت لها مندوبين للقيام بخدمتها حتى تعود من الخارج، وستقوم بدعوتها هي وزوجها إلى زيارة منزلها هي وزوجها يوم الاثنين المقبل".

وتابعت: "الفنانة ياسمين صبري كلمتني لما عرفت قصتي وقالت لي أنا هتكفل بيكي وعزماني أقابلها"، مشيرة إلى أنها تعمل منذ ربع قرن، ولن تتخلى عن عملها، حتى بعد تقديم المساعدة لها، لأنها لن تغلق باب الرزق المفتوح من الله.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت تكفلها بكل نفقات الحاجة نعمات، المعروفة على السوشيال ميديا بلقب "سيدة المطر" طوال حياتها، وتتضمن توفير مأوى لها ونفقات علاجها وزوجها من عدة أمراض، ومنحها ما يلزم لإنشاء مشروع صغير يدر عليها دخلا بدلا من وقوفها تحت الأمطار لبيع الترمس.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، بصورة السيدة نعمات، التي وصفها البعض بـ"سيدة المطر"، وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل الأجواء الممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية، تعاطف رواد مواقع التواصل، مما دفعهم لنشر صورتها بشكل كبير.