طيران الإمارات يجري تقييما بشأن العودة الآمنة لتشغيل طائرة "بوينغ 737"

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن هيئة الطيران المدني في الإمارات قولها اليوم الأحد إنها ستعلن "في الوقت المناسب" جدولا زمنيا للعودة لطائرة بوينغ 737 ماكس للأجواء بعد أن رفعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حظرا استمر 20 شهرا على تحليق ذلك الطراز.
وقالت وكالة "وام" "سوف تصدر الهيئة العامة للطيران المدني قرارا للسلامة ينص على المتطلبات الفنية لضمان عودة آمنة للخدمة لطائرة بوينج 737 ماكس وستعلن عن الجدول الزمني للتصريح بعودة الطيران في الوقت المناسب".
وذكرت الهيئة أنها "تواصل العمل مع إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في هذه العملية.
وعلقت بونيغ جميع رحلات طائرتها من طراز 737 ماكس حول العالم بعد حادثين أوديا بحياة 346 شخصاً العام الماضي، ثم واجهت الطائرة عدة حواجز أعاقت عودتها إلى الأجواء، من بينها مشكلة برمجيات جديدة اكتشفت في فبراير/ شباط. وقد كلفت مشاكل طائرة 737 ماكس شركة بوينغ حتى الآن 18.7 مليار دولار.
وذكر، في وقت سابق، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي أن الهيئة الإماراتية تنسق مع هيئات الطيران المدني في دول العالم لتبادل المعلومات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بإعادة طائرة بوينغ 737 ماكس إلى الأجواء.
كما أكد السويدي أن موافقة الإمارات على إعادة الطائرة إلى الأجواء مرة أخرى "تعتمد على أنشطة التصديق الجارية في الوقت الحالي بين هيئة الطيران الفيدرالية وشركة بوينغ" مشيراً إلى "التزام الهيئة العامة للطيران المدني بضمان أعلى معايير السلامة في سماء الإمارات".
وكانت قد تلقت شركة بوينغ يوم الأحد، 28 يونيو/ حزيران، تصريحاً لبدء الرحلات التجريبية لطائرتها 737 ماكس، تشمل مجموعة واسعة من مناورات الطيران وإجراءات الطوارئ لتمكين إدارة الطيران الفيدرالية من تقييم ما إذا كانت التغييرات تستوفي معايير شهادتها.
وقبل عدة أيام، ألغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمر الحظر الطارئ على طائرات "بوينغ 737"
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