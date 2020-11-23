ما زال 2020 يلقي بظلاله المؤلمة... الموت يفجع راغب علامة

فجع الموت الفنان اللبناني، راغب علامة، اليوم الاثنين، بوفاة صديق العمر.

غرد علامة عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه فجع بوفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي وصفه بـ"العبقري"، وأشار إلى "أنه وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات".

وعلق راغب علامة على وفاة طارق عاطف: "ما زالت سنة 2020 تلقي بظلالها الثقيلة والمؤلمة على عالمنا، إلى جنة الخلد يا صديقي طارق".

ما زلت سنة 2020 تلقي بظلالها الثقيلة والمؤلمة على عالمنا. واليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمر.هو من وزّع الأغاني التي اسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات ، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف

إنا لله وإنا اليه راجعون ، البقاء لله 🙏

الى جنة الخلد يا صديقي طارق pic.twitter.com/rHKrUthuBr — RaghebAlama (@raghebalama) November 23, 2020

​وتوفي طارق عاكف، اليوم الاثنين، عن عمر 60 عاما، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

ويمتلك عاكف استوديو تسجيل "صوت الحب" في العاصمة المصرية القاهرة، وتعاون مع العديد من أبرز مطربي العالم العربي، مثل راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبوبكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

وانضم إلى راغب علامة في نعي طارق عاكف العديد من المطربين، إذ غردت أحلام عبر "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك.. انتقل إلى رحمه الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف ادعوا له بالرحمه والمغفرة".

انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف

لاحول ولاقوة الا بالله

اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك.. pic.twitter.com/T1AZX64zAV — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 22, 2020

إنا لله وإنا اليه راجعون



#طارق_عاكف



في ذمه الله 😭💔 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 22, 2020

كما نعته الفنانة المصرية أنغام قائلة: "قلبي يتألم جدا طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق".

قلبي يتألم جدا #طارق_عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق — Angham (@Angham) November 22, 2020

وقالت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها على "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلي ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزي نفسي وكل أهلك البقاء لله".

View this post on Instagram A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial)

وكتبت الفنانة نوال الكويتية: "إنا لله وإنا اليه راجعون رحل عنا أخونا وأستاذنا الكبير رحمك الله يابوأحمد وجعل مثواك الجنة لا حول ولاقوة إلا بالله".

#طارق_عاكف

انا لله وانا اليه راجعون

رحل عنا اخونا واستاذنا الكبير رحمك الله يابواحمد وجعل مثواك الجنة

لا حول ولاقوة الا بالله pic.twitter.com/ckUgZeHPnD — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) November 22, 2020

رفيق الدرب ..

صديق وشريك البدايات والنجاحات

مشوار طويل وعشرة سنين ....

الله يرحمك ويغفر لك#طارق_عاكف

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/6lYjMCqBbh — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) November 23, 2020

وكتب الفنان الكويتي عبد الله الرويشد: "رفيق الدرب.. صديق وشريك البدايات والنجاحات مشوار طويل وعشرة سنين.. الله يرحمك ويغفر لك طارق عاكف، إنا لله وإنا إليه راجعون".