جورج وسوف حزين جدا ويذكر بإنجازات طارق عاكف... صور

نعى النجم السوري والعربي جورج وسوف، اليوم الاثنين، الموزع الموسيقي والموسيقار المصري، طارق عاكف، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 60 عاما.

وكتب الفنان جورج وسوف، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" كلمات نعى فيها الموسيقار المصري وذكر متابعيه بأهم أغنياته الشهيرة التي كان للراحل عاكف دور كبير فيها.

وقال وسوف: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف"، وأضاف قائلا باللغة العامية السورية: "شو بدي إحكي عن حزني، إذا حدا ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك".

وأشار وسوف إلى أهم أعماله التي ساهم فيها عاكف، ومنها، كلام الناس، لسه الدنيا بخير، الحب الأولاني، طبيب جراح، الحب الكبير، ليل العاشقين، إرضى بالنصيب، حد ينسى قلبو، الكلمة الطيبة، حبيبي كدة، وأغنية يابياعين الهوى الشهيرة، وغيرها.

ونعى فنانون عرب ومصريون الموزع الموسيقي والملحن المصري، طارق عاكف، وهو من مواليد 28 نوفمبر/ تشريين الثاني 1960، وهو قائد أوركسترا وعازف محترف.

قلبي يتألم جدا #طارق_عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق — Angham (@Angham) November 22, 2020

وتعاون عاكف في مسيرته المهنية مع كبار الفنانين المصريين والعرب، مثل الفنانة وردة الجزائرية وماجدة الرومي ومحمد عبده وراغب علامة وعاصي الحلاني ولطيفة وأحلام وسميرة سعيد ورابح صقر وطلال مداح وغيرهم.

رفيق الدرب ..

صديق وشريك البدايات والنجاحات

مشوار طويل وعشرة سنين ....

الله يرحمك ويغفر لك#طارق_عاكف

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/6lYjMCqBbh — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) November 23, 2020

وأنشأ عاكف استديو "صوت الحب" في مدينة القاهرة بمصر، وكان له دور كبير في الفن والتوزيع الموسيقي على مدى عقود.