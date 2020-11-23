"لن يستطيع الحصول على كل شيء"... عمرو أديب: ليس أمام محمد رمضان سوى خيارين... فيديو

وجه الإعلامي المصري، عمرو أديب، نصيحة إلى الفنان، محمد رمضان، للخروج من أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وأكد أديب في حلقة أمس الأحد من برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن أمام رمضان خياران للخروج من أزمة التقاط صورة مع مطرب إسرائيلي، والتي أثارت هجوما حادا ضده.

وأوضح عمرو أديب أن الممثل إما أن يبرر موقفه بأن يقول "إنه لا يوجد لديه أي مشاكل من التصوير مع المطرب الإسرائيلي بحجة أننا جميعا بشر وما علاقة المواطن بالحكومة".

أما الخيار الثاني بحسب رأي أديب، فهو أن يدافع محمد رمضان عن نفسه بالقول: "لست موافقا على هذه الصورة والتي جاءت غصبا عني ولم أقصد أن التقطها مع المطرب".

وشدد عمرو أديب لمحمد رمضان أنه لا يستطيع أن "يأخذ كل شيء"، بمعنى أنه لا يقدر على التصوير مع الإسرائيليين وفي نفس الوقت يحافظ على محبة الناس، وفي نفس الوقت الناس لم ينتهبوا إلى ما فعله.

عمرو أديب: على محمد رمضان يوضح أمر من اتنين بخصوص أزمته مع الإسرائيليين.. يقول كده أو كده (اعرف التفاصيل)#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/0sqXGBRDPX pic.twitter.com/tdDtXKN4bj — الحكاية (@Elhekayashow) November 22, 2020

​أصدرت نقابة المهن التمثلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكى، أمس الأحد، بيانا توضيحا بشأن أزمة التقاط الفنان محمد رمضان صورة مع مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدام، داعية إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية.

وقالت في بيانها: "مجلس نقابة المهن التمثيلية، تابع بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقع وطني وقومى يمثل جموع الفنانين والمبدعين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب (في إشارة إلى إسرائيل)".

وتابع: "مجلس نقابة المهن التمثلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وجاء في البيان أيضا أن المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التى تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافى والفنى من قضية التطبيع، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة.

وفي ختام البيان، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.