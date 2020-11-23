أنباء متضاربة أثارت ضجة بين محبيها... ما حقيقة وفاة الفنانة انتصار الشراح

أثارت أنباء متداولة، اليوم الاثنين، بشأن وفاة الفنانة الكويتية، انتصار الشراح، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسم الفنان الكويتي، طارق العلي، الجدل بشأن وفاة مواطنته بنفيه تلك الأخبار، مؤكدا أنها بخير.

وبحسب موقع "ليالينا"، فقد قال العلي عبر مقطع مصور شاركه على حسابه على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي: "إلى محبي الفنانة الكبيرة والقديرة انتصار الشراح، أحب أن أطمئنكم وأخبركم أنها بخير، وبصحة وعافية، وأتمنى من الله أن يعطيها طول العمر".

وتابع: "ما سمعتموه أو رأيتموه من ترويج إشاعة وفاتها، غير صحيحة، وهي بخير ولدى عائلتها حاليًا وبين أولادها وأحفادها".

وفي ذات السياق، نفى حساب على "تويتر" باسم عائشة الشراح، ابنة الفنانة الكويتية، أنباء وفاتها، مؤكدة أنها خرجت من المستشفى، ودعت من الله تعالي أن يطيل من عمرها، وأعربت عن غضبها من الشائعات التي طالت والدتها ووصفتها بـ"التافهة".

حسبي الله ونعم الوكيل شنو هالإشاعات؟؟؟

ربي يحفظها ويطولنا بعمرها

وألف الحمدلله والشكر طلعت من المستشفى 🤲🏾🌹

كل واحد خل يفكر ان عنده اهل قبل لا ينشر الاشاعات التافهه 👌🏾#انتصار_الشراح pic.twitter.com/rPGHGz6b15 — ‏ ﮼عائشة،الشــرّاح،🧜🏾‍♀️💜 (@Osha_311) November 19, 2020

​وكانت انتصار الشراح دخلت العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر خضوعها لجراحة في الأمعاء.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة، وطلبوا الدعاء لها من جمهورها ومحبيها.

واشتهرت انتصار الشراح بأنها "سيدة الكوميديا الخليجية الأولى"، ويبلغ رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلا تلفزيونيا، و14 برنامجا كوميديا مع شريكها الفنان الكويتي داوود حسين، ومن أعمالها الشهيرة مسرحية "باي باي لندن" مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا.