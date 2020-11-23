"خبر غير لائق عيب عليكم"... شريف منير غاضب بسبب شائعة متداولة عنه

عبر الفنان المصري، شريف منير، عن غضبه من تداول شائعة عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أحد المواقع الإلكترونية أن شريف منير سيشارك مطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "الغربان"، وأنه يجسد في أحداثه دور جنرال عسكري.

ورد شريف منير على هذه الأنباء غاضبا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أكاذيب، خبر غير صحيح وغير لائق ولا معقول، ولا في مجرد فكرة أو كلمة حصلت في أمر مثل هذا العبث".

وتابع: "لست أفهم إلى متى ستتبنى مواقع هذه الفبركات والأكاذيب والشائعات السخيفة لمجرد زيادة أعداد متابعيهم بلا ضمير أو نزاهة مهنية، عيب عليكم".

وكان شريف منير عاد لمزاولة نشاطه من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعد حصوله على استراحة قصيرة منها.

وأعلن منير عن حصوله على راحة من "السوشيال ميديا" في سبتمبر/ أيلول بسبب "تعرضه لكم من الكراهية والحقد غير المبرر، على الرغم من أن تاريخه في التعامل مع الناس لم يشهد تجاوز قط".، بحسب بيان صادر عنه.

وأثار شريف منير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، بعد نشره صورة خاصة لابنتيه، ما جعله يتعرض لانتقادات لاذعة، الأمر الذي دفعه للرد على مهاجميه بعمل "حظر" لهم على حسابه على "إنستغرام"، وتحرير محاضر ضدهم لدى مباحث الإنترنت.

يشار إلى أن آخر أعمال شريف منير الفنية مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، بمشاركة الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز.