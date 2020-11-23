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    رسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - غزة، قطاع غزة، فلسطين 22 سبتمبر 2020

    مطعم "كورونا" يلفت الانتباه في الضفة الغربية

    © AFP 2020 / Mohammed Abed
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    "سندويتش كورونا" ... في أحد شوارع بيت لحم الرئيسية لفت هذا الاسم الغريب لمطعم انتباه المارة.

    ماكدونالدز
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    عرض أول مطعم ماكدونالدز بعد تجديده بسبب كورونا... فيديو
    وصاحب المطعم رائد بنورة مرشد سياحي سابق فقد عمله بسبب جائحة فيروس كورونا وتغلب على البطالة بتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الأزمة.

    وأطلق على مشروعه الاسم الأكثر استخداما على مستوى العالم في 2020 وهو فيروس كورونا. وفقا لـ "رويترز".

    وحاول بنورة بذلك تغيير مشاعر الناس تجاه كلمة كورونا من القلق والخوف لتذكرهم بشطائره اللذيذة.

    وقال بنورة "طبعا اجت الكورونا وضربة السياحة وأنا قررت أفتح مطعم كورونا، الكورونا اللي خلتنا نعطل وخلتنا ما نشتغلش وخلتنا نتدمر في حياتنا أنا سميت المطعم كورونا قصدا حتى أعطي صورة مغايرة عن الوضع وخليت العالم عندها أمل وأنا إنسان عندي أمل".

    وأضاف "هلا الفكرة كانت أنه نحنا عايشين في الكورونا يعني أنت بتسمع كلمة كورونا ألف مرة في اليوم وبتحكيها يمكن 2000 مرة فيعني الاسم متداول فأنا حبيت أسمي اسم متداول واسم اللي ينتشر بسرعة وبنفس الوقت يكون له معنى وجزء صار من التاريخ نحنا صرنا جزء من التاريخ كورونا في الانكليزي معناتها كراون وًاللي بقلك يعني الكورونا في موت وفي مرض طيب ما الدخان في موت وفي مرض يعني نلغي من حياتنا ومن قاموسنا، لازم نتفاعل معه وًنعيش معه وننتصر عليه".

    وتضم قائمة الطعام مجموعة من شطائر اللحوم تحمل أسماء مثل "سندوتش كوفيد-19" و"سلطة كورونا" التي لفتت انتباه الزبائن أكثر من غيرها.

    وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 85913 إصابة تعافى منها 71813 وتوفي 724.

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