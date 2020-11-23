"لو كان حيا سيموت بسببك"... ابنة سعيد صالح تشن هجوما حادا على محمد رمضان

شنت ابنة الفنان المصري الراحل، سعيد صالح، اليوم الاثنين، هجوما حادا وعنيفا على الفنان، محمد رمضان، بسبب التقاطه صورة مع مطرب إسرائيلي في إمارة دبي الخليجية.

وأكدت هند سعيد صالح عبر منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن والدها لو كان مازال حيا لكان سيموت قهرا بسبب محمد رمضان، في إشارة منه إلى أن منحه فرصة المشاركة في آخر مسرحياته "قاعدين ليه"، التي عرضت في عام 2005.

وتابعت أن والدها كان فخور جدا بموهبة محمد رمضان و"طالع به السماء"، على حد تعبيرها في المنشور، وكان سعيدا أن مصر مواهب حلوة مثله.

وقالت إنها، من أول أمس، كانت تحاول أن تمنع نفسها من التعليق على أزمة صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي، ولكنها لم تستطع بسبب غضبها الشديد منه، واصفة ما فعله بـ"العك".

وفي ختام منشورها، سبّت ابنة سعيد صالح محمد رمضان، قائلة له: "هاڤا ناجيلا إيه التي ترقص عليها؟ جاك 60 هاڤا ناجيلا على دماغك يا بعيد".

#عرب_وود | هند سعيد صالح تشن هجومًا على #محمد_رمضان بعد تواجده في حفل خاص مع إسرائيلين في دبي.



وكتبت 💬 "كويس إن بابا مات طبيعي وإلا كان مات مقهور على نفسه إنه اكتشفك، لأنه كان طالع بيك السما وفرحان إن مصر فيها مواهب حلوة وهو اللي بيقدمها بنفسه..ايه العك ده؟". pic.twitter.com/AugppcvkAi — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 23, 2020

وتوفي سعيد صالح في أغسطس/ آب 2014، عن عمر 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

​وفي أول تحرك قضائي تجاه أزمة صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي، واتهامة بالتطبيع، "حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر/ كانون الأول، أولى جلسات محاكمة رمضان في دعوى قضائية أخرى تتهمه بتهمة الإساءة للشعب المصري"، حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت أمس الأحد، بيانا توضيحيا بشأن أزمة التقاط الفنان محمد رمضان صورة مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدام، داعية إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية.

وقالت في بيانها: "مجلس نقابة المهن التمثيلية، تابع بكل اهتمام ومسؤولية نابعة من موقع وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب (في إشارة إلى إسرائيل)".

​وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع إنستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.