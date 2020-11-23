"رقص على أغنية عبرية"... تفاصيل عن صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي

كشف رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، الدكتور خالد رفعت، اليوم الاثنين، عن تفاصيل صادمة متعلقة بالصورة التي التقطها الفنان المصري، محمد رمضان، مع مطرب إسرائيلي، وكانت سببا في اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وأشار رفعت في تصريحات لموقع "مصراوي" إلى أن الحفل الذي حضره محمد رمضان في إمارة دبي الخليجية، وقابل فيه المطرب الإسرائيلي، أقامه رشيد الحبتور بمناسبة افتتاح شركته في تل أبيب، والذي حضره رئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف.

وأضاف الدكتور خالد رفعت أن رشيد الحبتور شارك صورة من الحفل، كما أن رمضان سافر للإمارات العربية المتحدة على متن طائرة يمتلكها رجل الأعمال الإماراتي.

وتساءل رفعت عن سر إنكار محمد رمضان حضوره الحفل أو معرفته بأغنية "هافا ناجيلا"، التي كان يرقص عليها بالعبري في المناسبة، بحسب قوله.

وأكد خالد رفعت أن "محمد رمضان في موقف لا يحسد عليه، لكن مشكلته هي الغرور وعدم الاعتراف بالخطأ الذي وقع فيه".

ولفت إلى أن بعض رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة سوف يساعدونه على الحصول على دور في فيلم عالمي.

وفي أحدث تطورات أزمة اتهام محمد رمضان بالتطبيع مع إسرائيل، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الاثنين، قرارا بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه بشأن الواقعة.

كما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر/ كانون الأول، أولى جلسات محاكمة رمضان في دعوى قضائية أخرى تتهمه بتهمة الإساءة للشعب المصري"، حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.