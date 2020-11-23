فنانة سورية في السعودية: لا أستطيع التحمل... فيديو

صدمت المطربة السورية، وعد البحري، معجبيها ومتابعيها، اليوم الاثنين، بإعلان وجودها داخل أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية.

وشاركت البحري مقطعا مصورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه وهي تضع جهاز تنفس وتعاني من الألم.

وكتبت وعد البحري مع الفيديو: "تعبانة لكن أنا الحمد لله بخير.. بس خلاص لم أعد قادرة أستحمل الأخبار الحزينة والله.. الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة.. الله المستعان دعواتكم".

View this post on Instagram A post shared by Waad Al Bahri - وعد البحري (@waadalbahri)

يشار إلى أن وعد البحري نالت شهرتها من أداء أغاني الفنانة السورية الراحلة، أسمهان، في المسلسل التلفزيوني الذي يحمل اسمها، وقامت بطولته الفنانة سلاف فواخرجي في عام 2008.

ومن أشهر أغانيها "فرحتي بيك، و"شوفلي حل" و"زعلك على عيني" و"نسيت أنا مين".

وكانت وعد البحري غنائي أعلنت اعتزالها الفن في بداية عام 2018، ولكنها تراجعت عن القرار، وطرحت آخر ألبوماتها "فرحتي بيك"، والذي يتضمن 10 أغنيات.