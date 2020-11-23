الموجي يكشف كيف أنقذ عبد الوهاب أم كلثوم... فيديو

قال الملحن المصري الراحل محمد الموجي إنه واجه مشكلة في تلحين إحدى أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وأنه لجأ إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وتابع الموجي، في مقابلة مع مفيد فوزي، نشرتها قناة المخرج جميل المغازي على يوتيوب، أنه واجه أزمة كبيرة مع أم كلثوم في لحن أغنية "اسأل روحك"، لافتا إلى أنه بحكم تقدمها في السن فقدت القدرة على وصول إلى طبقات صوتية عالية، وظل في حيرة من أمره حتى تحدث مع الفنان محمد عبد الوهاب".

وأشار إلى أن عبد الوهاب "لامه على تلحينه للأغنية بتلك الطريقة وطلب منه تعديل اللحن واستخدام طبقة أقل، وبالفعل نجح الأمر واستطاعت أم كلثوم تقديم الأغنية بشكل لائق.

ونشر المقطع موقع "في الفن"، والذي قال فيه الموجي كذلك إن الطبقات العالية في لحن أغنية "جبار" أخافت عبد الحليم حافظ وجعلته يرفض غنائها في أي حفل لصعوبة استمراره في الغناء بعد تلك الأغنية.