النصائح العشر لضبط كوليسترول الدم

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن نورهان ناصر اختصاصية التغذية التي أشارت إلى الارتباط بين الغذاء وهذه الحالة، عشر نصائح لضبط الكوليسترول في معدلاته الطبيعية.

وجاءت النصائح كالتالي:

الابتعاد عن الدهون المشبعة (Saturated and Trans-Fat) دون تخطي السعرات الحرارية من الدهون 30% من مجموع السعرات الحرارية الإجمالية في اليوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الوصول والمحافظة على الوزن المناسب لكل مصاب.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة (Processed and Fast Food).

الاعتماد على الخضروات الغنية بالألياف في النظام الغذائي.

الابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون واستبدالها بأخرى صحية كصدور الدجاج المنزوعة الجلد.

تناول الأسماك مرتين في الأسبوع على الأقل وفق إرشادات جمعية القلب الأمريكية لغناها بالأوميغا 3.

إدخال البقوليات كمصدر للبروتين النباتي.

استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة كخبز القمحة الكاملة أو خبز الشوفان.

استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو البرغل أو الكينوا.

وبالإضافة إلى هذه التعليمات الغذائية التي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول العائلي، حذرت خبيرة التغذية من إهمال زيارة الطبيب المختص لتشخيص الحالة ومتابعتها وفق اختيار الأدوية الضرورية لعلاج هذه المشكلة الصحية.