العثور على جسم غامض في الصحراء الأمريكية... فيديو

ووجد الفريق الجسم الغامض أثناء رحلة عمل وقد غلبهم الفضول لرؤية الاستكشاف عن قرب.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ — David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020

وتبين إنه تم زرع العمود اللامع على عمق 3-4 أمتار، واقترح العاملون أن الجسم زُرع من قبل فنان أو معجب بفيلم "ملحمة الفضاء"، فالبناء يشبه الآلات الموصوفة في قصة الكاتب الانجليزي آرثر كلارك.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

واعتقد آخرون، إنها آلة تستخدمها وكالة "ناسا" لعمل الأقمار الصناعية.

واعتاد الفنانون تركيب أعمالهم الفنية في صحراء يوتا بشكل سنوي، وكان ذلك متداولا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.