تسجيل
10:57 GMT24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الأميرة ديانا، أميرة ويلز خلال حفل عشاء في ضيافة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في بون، ألمانيا 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987

    أندرو مار ينتقد: قصص التاج غير دقيقة وغير عادلة وسادية بشكل فادح حول العائلة المالكة

    © AP Photo / Herman Knippertz
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102588/62/1025886263_0:178:3008:1870_1200x675_80_0_0_0c97b8732e7db92636801e5c4708a1d2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202011241047292760-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF---%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A9/

    انضم أندرو مار إلى النقاد الغاضبين الذين يطالبون بإخلاء المسؤولية من مسلسل "التاج" .

    انتقد أندرو مار (صحفي ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية اسكتلندية)، قصص مسلسل التاج ووصفها بأنها "غير الدقيقة" عن العائلة المالكة وفق موقع "ديلي ميل".

     "وتابع قائلا أن المسلسل يصور مشاهد  "غير عادلة وسادية بشكل فادح"، ويخشى أن تضر بالصورة الذهنية عن العائلة الملكية". 
    وانضم الصحفي ومقدم البرامج مار إلى مجموعات كبيرة من النقاد الغاضبين الذين يطالبون  Netflix  بإخلاء مسؤولية العرض، ويحذر من أن العديد من المشاهد الرئيسية لم تحدث أبدا أو أنها تشويه للحقيقة. 
    وقال السيد مار  إن العرض والمسلسل كان "حسن التمثيل" لدرجة أن المشاهدين المتحمسين قد يقبلون المؤامرات المزيفة كحقيقة تاريخية.
    وتابع الصحفي انتقاده قائلا: "على سبيل المثال، يؤكد العرض بشكل غير صحيح أن تشارلز وكاميلا أجروا علاقة غرامية طوال علاقة الأمير بأكملها مع ديانا، في الواقع، لم يكن لتشارلز عمليا أي اتصال بكاميلا لمدة خمس سنوات بعد زواجه في عام 1981". 

    وقال النقاد إن دوق ساسكس "من المرجح أن يرى صداما'' بين الدراما  "المتطفلة بشدة"،  والصفقة التي أبرمها هو وزوجته ميغان في دعم المسلسل على نيتفليكس، حيث أشاروا إلى أنها صورت والده تشارلز على أنه "جبان" و''وحشي''، وديانا بأنها "متوترة بشدة".

    يأتي هذا الانتقاد بعد أن قال خبراء ملكيون إن الأمير هاري دخل في "فخ الدب"  بصفقته التي تبلغ قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني على Netflix وسط انتقادات شديدة لتصوير ولي العهد لوالديه، حيث قيل إن شقيقه ويليام  "سيكره بلا شك" المسلسل الجديد.
    ولكن بيتر مورغان، مبتكر ومؤلف عمل "The Crown" ،مسلسل  "التاج"، دافع الأسبوع الماضي عن اختلاق المشاهد، مضيفا: "عليك أحيانا أن تتخلى عن الدقة، لكن لا يجب أن تتخلى عن الحقيقة أبدا". 

    الليدي ديانا
    © Photo / pixabay
    إيما كورين تجسد شخصية ديانا في مسلسل "التاج"
    ومنذ أيام قليلة أصدر القصر الملكي بيانا يوضح فيه رفض القصر لادعاءات وتصريحات بيتر مورغان بأنه أجرى عدة مقابلات مع أفراد من العائلة المالكة أثناء إعداده وكتابته للمسلسل، وذلك في إشارة منه إلى أن المسلسل يتمتع بتأييد القصر والعائلة، وهو ما نفاه سكرتير الملكة لشؤون التواصل الإعلامي دونال ماكيب، وذلك من خلال خطاب ردّ أرسله إلى صحيفة "الغارديان" للردّ على تصريحات مورغان، وهو ما يضع مورغان وأسرة المسلسل في وضع مربك، خاصة مع خوض الموسم القادم في تفاصيل وعلاقات شديدة التعقيد في الحياة الخاصة لأفراد العائلة.

    وقال السيد مار لصحيفة The Sun: "إذا أعلنوا، منتجو المسلسل" أن هذه مجرد دراما، وأنها خيال، وأنها للترفيه"، يمكنك القول حينئذ إنها رائعة، "لكن عندما تبدأ بالقول، "هذه هي الحقيقة حول حياة هؤلاء الأشخاص"، فهذا غير عادل بشكل فادح وسادي تماما. وأضاف: "لو كنت أحد أفراد العائلة المالكة، فسأكون مرعوبا تماما". 

    الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان مؤخرا، عن الموسم الرابع المرتقب للغاية من مسلسل "التاج" (The Crown) من نيتفلكس، ويسلط الإعلان التشويقي الموجز للموسم القادم الضوء على اثنين من أعضاء فريق التمثيل الجدد للمسلسل ويكشف عن تاريخ إصدار، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، الجزء 4 من الدراما الملكية.
    سيتعرف المتابعون على أوليفيا كولمان وهي تعود لموسمها الثاني (والأخير) بصفتها الملكة إليزابيث الثانية، حيث قالت إن "شيئا مهما مثل النظام الملكي لا يمكن السماح له بالفشل". نقلا عن موقع "نيتفليكس" على "تويتر". والمسلسل يرصد رحلة ديانا وتشارلز إلى أستراليا عام 1983.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مصعد 100 تنين أعلى مصعد في العالم، الصين 13 نوفمبر 2020
    مصعد "100 تنين" أعلى مصعد في العالم
    كويكب يقترب من الأرض
    كويكب يقترب من الأرض
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك