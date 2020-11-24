خبراء: نظام أمان سيارات "تسلا" الكهربائية يمكن اختراقه خلال دقائق

أكد خبراء في الأمن السيبراني أنه يمكن اختراق نظام الأمان الموجود في سيارات "تسلا" خلال دقائق.

ووفقا لخبراء بلجيكيين، تبين أن حماية السيارة الكهربائية من نوع " Tesla Model X" كانت ضعيفة أثناء عملية تثبيت تحديث لسلسلة المفاتيح، واتضح أنه يمكنك اختراق نظام متقدم بوحدة تحكم إلكترونية مأخوذة من سيارة مماثلة.

وأضاف الباحون أنهم تمكنوا من اختراق نظام سيارة Elon Musk الكهربائية مقابل 195 دولارًا، مؤكدين أن الاختراق استغرق بضع دقائق فقط، حيث تمكن المتسللون من قراءة إشارة الفتح وأعادوا وميض مفتاح التشغيل عن بعد، وفتحوا الأبواب وربطوا مفتاحا جديدا بالنظام الموجود على متن السيارة.

هذا وأبلغ الخبراء البلجيكيون عن ضعف السيارة الكهربائية في "تسلا" حتى قبل نشر تجربتهم، فيما تعد الشركة المصنعة بحل المشكلة عن طريق إصدار جديد من البرامج الثابتة.