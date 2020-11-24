نجم الهلال السعودي "يقلد" حركة شهيرة لمهاجم النصر بعد احتفاله بالهدف الملغي... فيديو

قلد سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودية لكرة القدم، المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر أثناء مباراة ديربي الرياض التي أقيمت مساء أمس الاثنين ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

الدوسري الذي لم يشارك في الديربي نظرا لإصابته، ظهر في مقطع فيديو لم تتجاوز مدته الثانيتين، وهو يقلد حركة اشتهر بها حمد الله بعد تسجيل الأهداف، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأدى النجم المغربي حركته الشهيرة والتي يقوم خلالها برفع إصبع السبابة بمحاذاة أنفه، بعد بتسجيله هدف في مباراة الديربي، قبل أن يتم إلغاؤه.

وسجل حمد الله هدف التعادل في مرمى الهلال في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد تمريرة حاسمة من الأرجنتيني بيتي مارتينيز، إلا أن "الفار" قرر عدم شرعيته بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بهزيمة العالمي بهدفين مقابل لا شيء، ليتكبد بذلك الخسارة الرابعة له هذا الموسم.

ولم يشارك الدوسري في المباراة بعد أن أصيب في يده اليمنى وعضلته الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الأول لكرة القدم أمام جامايكا في الودية الأولى بين الطرفين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، والتي انتهت بفوز الأخضر بـ3 أهداف نظيفة.

وكتب الدوسري بعد المباراة تغريدة يهنئ فيها زملاءه بعد الفوز الذي غاب عنه بسبب الإصابة "الحمد لله.. ألف مبروك يا زعماء وألف شكر لإخواني اللاعبين، وصدارة بس".