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    13 مليون متابع... شاب سوري يتحول إلى نجم عالمي من داخل منزله... صور وفيديو

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
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    استطاع شاب سوري أن يحقق النجومية والعالمية من داخل منزله في الواقع، جنوب كاليفورنيا في أمريكا، من خلال بث فيديوهات لمواقف تحدث في عائلته.

    وحقق الشاب السوري – الأمريكي، كريم حسري، شهرة واسعة جدا، بعد قيامه ببث مشاهد فيديو لحياة عائلته في داخل منزله في ولاية كاليفورنيا.

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    وقال حسري، في تصريحات لموقع "عرب نيوز" إن الأمر بدأ "عندما قررت المزاح" مع أفراد عائلتي وشاركت الفيديو على "تيك توك".

    وشعر الشاب السوري بالصدمة الكبيرة عندما لاحظ وجود 10 مليون مشاهدة بين عشية وضحاها.

    ويشاهد، اليوم، ملايين المتابعين على "تيك توك" و"إنستغرام"، مقاطع الفيديو التي ينشرها الشاب السوري على صفحته التي تحمل اسم "keemokazi"، التي تجسد بعض المواقف الطريفة بينه وبين أفراد عائلته وإخوته الخمسة.

    بالإضافة إلى ذلك شجعت العائلة الشاب على الانخراط بالمقاطع التمثيلية، وقال: "بدأت بالتمثيل لأول مرة في عرض يسمى (السفينة الأخيرة) على قناة TNT. ولعبت دور لاجئ سوري. لذلك، قمت بالتمثيل أولاً".

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    وبدأ الشاب السوري مسيرته الفنية في عام 2017 مع شقيقته سيرين كمديرة لأعماله. واستغل الشاب بداية الإعلان عن تطبيق "تيك توك"، حيث ركز جهوده عليه.

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    وقال: "استهدفنا الشرق الأوسط، وهو قاعدة جماهيرية مخلصة للغاية بالنسبة لنا، لأن أمي كانت تشتم وتصرخ باللغة العربية. أحبها الناس".

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    وأضاف الشاب: "علينا أن نبقى مخلصين لأننا شرق أوسطيون وكذلك من سوريا. لذلك نحن نتواصل معهم (الجمهور) بشكل جيد، إنه نوع مختلف من التواصل، أنا لا أعتبرهم معجبين أو داعمين. أنا أعتبرهم عائلة".

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    الكلمات الدلالية:
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