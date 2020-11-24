الكويت...إحباط محاولة تهريب أثار فرعونية من مصر... فيديو

تمكنت الجمارك الكويتية من إحباط محاولة تهريب قطع ومجسمات داخل إحدى الحقائب القادمة من مصر، يشتبه بأنها آثار فرعونية.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الكويتية: إن "أحد المفتشين الجمركيين اشتبه بحقيبة أمتعة شخصية تم شحنها من مصر، وعند تفتيشها عُثر بداخلها على قطع يُشتبه بأنها آثار فرعونية، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب".

فيديو | الاشتباه في آثار مهربة بأمتعة شخصيه واردة من مصر



جمارك الكويت : ضبط رجال الجمرك الجوي قطعاً قادمة من جمهورية مصر العربية يُشتبه بكونها آثاراً فرعونيآ



التفاصيل :https://t.co/JS4PwEGxVh#جمارك_الكويت#جمارك_المطار#مطار_الكويت#الشحن_الجوي pic.twitter.com/lS0QEiroYz — جمارك الكويت (@customsgovkw) November 24, 2020

كما نشرت الإدارة عبر حسابها في "تويتر" صورا وفيديو للقطع التي تم ضبطها، لتحذر بدورها من تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الاشتباه في آثار مهربة بأمتعة شخصيه واردة من مصر



جمارك الكويت : ضبط رجال الجمرك الجوي قطعاً قادمة من جمهورية مصر العربية يُشتبه بكونها آثاراً فرعونيآ



التفاصيل :https://t.co/JS4PwEGxVh#جمارك_الكويت#جمارك_المطار#مطار_الكويت#الشحن_الجوي pic.twitter.com/KDyXC0JLJE — جمارك الكويت (@customsgovkw) November 24, 2020

وقال مصدر جمركي لصحيفة "الراي" الكويتية إن الحقيبة كانت مرسلة لمقيم مصري في العقد الثالث من عمره، حيث حضر لاستلامها، إلا أنه عند تفتيش الحقيبة والعثور على القطع المشبوهة داخلها لاذ بالفرار.

وأضاف أن "المقيم هرب إلى جهة غير معلومة، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة لتعقبه وإلقاء القبض عليه".