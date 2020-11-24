أفضل التمارين للتخلص من آلام أسفل الظهر... فيديو

آلام الظهر مشكلة شائعة جدا تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، لكن إجراء بعض التغييرات في أوضاع الجلوس والاسترخاء قد يساعد في الحماية من آلام أسفل الظهر الموجعة.

وفي ما يلي أفضل 5 تمارين وأنماط "بيلاتيس" (نظام لياقة بدنية) للحماية من آلام الظهر، بحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس".

ملاك الحائط

قف وظهرك مستند إلى الحائط مع الرسغين، والمرفقين، والرأس، والكتفين، والظهر وأسفله، وكعب واحد يلامس الحائط.

ارفع يديك ببطء حتى تصبح فوق رأسك، ثم اخفض يديك حتى تتساوى مع كتفيك. تأكد من بقائهما على الحائط وكرر ذلك من 5 إلى 10 مرات.

نجم البحر

عند السير عبر باب وذراعاك مفتوحتان، اضغط بيديك على إطار الباب مع جعلهما أقل بقليل من ارتفاع الكتف.

هذا التمرين سيجعلك تشعر بأنك مسؤول عن وضعية الجسد وهو أيضا تمرين جيد لشد عضلات الصدر التي تُنهك عندما تنحني للأمام.

شد العمود الفقري المنحني

استلقِ واسحب ركبتيك إلى صدرك، ثم اتركهما، اضغط على كلا الكتفين لأسفل تجاه الأرض، وأدر رأسك إلى الجانب الآخر من أجل الالتواء الكامل للعمود الفقري.

عملية الشد هذه قوية ومؤثرة على منطقة أسفل الظهر الذي ينضغط بعد الجلوس لساعات طويلة.

فتح الصدر

الجلوس منتصبا مع مد الذراعين أمامك مباشرة، والكفين متقابلين (وضع الصلاة أو الرجاء)، استنشق واسحب ذراعيك للخارج تجاه الخلف.

خذ نفسا عميقا وستشعر بصدرك وكتفيك ينفتحان، اضغط على الكتفين ثم كرر.