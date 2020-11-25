"رسالة مؤثرة" إلى محمود ياسين في ذكرى مرور 40 يوما على وفاته

ونشرت رانيا ياسين، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة عائلية برفقة زوجها الفنان محمد رياض وشقيقها عمرو ووالدتها الفنانة شهيرة ووالدها الراحل، مصحوبة بتعليق: "وحشتني لمة العيلة الحلوة، الناس الحلوة اللي بجد الدفء والكلمة الحلوة، الحنية والضحكه اللي من القلب، في 3 سنين فقدت خالي اللواء ناصر حمدي الرجل الجميل ابو لسان حلو الرقيق الحنين، وبعده جوز خالتي المهندس بدر تيسير صاحب اجمل روح وطيبه قلب غير عادية".

وتابعت: "مفيش لمَّة يبقي ليها طعم من غيره أبدا، ثم أبي الغالي أطيب وأحن أب في الوجود، السند والظهر والأمان، الطيبة والحنية والعطاء إلي ملوش حدود، كبير في كل تصرفاته وفعلا كان هو الكبير كبير العيله، الله يرحمهم جميعا يارب ويسكنهم فسيح جناته".

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كما قالت رانيا محمود ياسين، إنها رأت أثناء نومها والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكان يبدو شابا في الثلاثينات من عمره، وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "أنا حلمت بيك يا بابي.. الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يا رب.. نسألكم الدعاء. 40 يوما على فراقك يا أبي الغالي، ستظل في قلبي وفي روحي حتى ألقاك، رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.