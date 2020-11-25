تهدد وحدة أراضيها... الهند تحظر 43 تطبيقا صينيا

حظرت الهند 43 تطبيقا آخر للهواتف المحمولة، منها تطبيق مجموعة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية (علي إكسبرس)، في إطار موجة جديدة من عقوبات تستهدف الصين بعد مواجهة مستمرة منذ شهور على الحدود المشتركة بين البلدين في الهيمالايا.

وقالت وزارة الاتصالات الهندية في بيان، أمس الثلاثاء، نشرته اليوم "رويترز": إن التطبيقات، وأغلبها صينية، تهدد "سيادة الهند ووحدة أراضيها".

وكانت الهند قد حظرت في السابق أكثر من 170 تطبيقا قائلة إنها "تجمع بيانات المستخدمين وتتشاركها وقد تشكل تهديدا للدولة".

بدأت هذه الخطوات، التي وصفها وزير التكنولوجيا في الهند بأنها "ضربة رقمية"، بعد مقتل 20 جنديا هنديا باشتباكات مع القوات الصينية في موقع حدودي متنازع عليه في الهيمالايا في يونيو/ حزيران.

وتعليقا على الموضوع... قالت السفارة الصينية في الهند، اليوم الأربعاء، إنها "تعارض تماما الحظر، ولم ترد مجموعة "علي بابا" على طلب التعليق".