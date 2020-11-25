الموت يفجع الفنانة المصرية ياسمين رئيس

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "والدة الفنانة ياسمين رئيس، توفيت بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة بحضور الأقارب وأصدقاء العائلة.
وأوضحت أن "العائلة لا زالت مترددة في إقامة سرادق عزاء للفقيدة، بعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر".
وفاة والدة #ياسمين_رئيس— FilFan.com (@FilFan) November 24, 2020
◘التفاصيل| https://t.co/6PV7ZcZ2hp pic.twitter.com/vvCL4YtRh8
وتنشغل ياسمين رئيس حاليا في تصوير فيلم "جارة القمر"، الذي يعتبر التعاون الرابع لياسمين رئيس مع زوجها المخرج هادي الباجوري، والذي انطلق تصويره في فبراير/ شباط الماضي وتأثر بظروف فيروس كورونا.
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