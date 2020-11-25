الموت يفجع الفنانة المصرية ياسمين رئيس

فجع الموت، مساء أمس الثلاثاء، الفنانة المصرية ياسمين رئيس، بوفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "والدة الفنانة ياسمين رئيس، توفيت بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة بحضور الأقارب وأصدقاء العائلة.

وأوضحت أن "العائلة لا زالت مترددة في إقامة سرادق عزاء للفقيدة، بعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر".

وتنشغل ياسمين رئيس حاليا في تصوير فيلم "جارة القمر"، الذي يعتبر التعاون الرابع لياسمين رئيس مع زوجها المخرج هادي الباجوري، والذي انطلق تصويره في فبراير/ شباط الماضي وتأثر بظروف فيروس كورونا.