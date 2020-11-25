"يجسد جمال آسيا"... يابانية لم تقص شعرها منذ 15 عاما... فيديو وصور

في حادثة نادرة، لم تقص فتاة يابانية شعرها لمدة 15 عاما، وحصلت على لقب "رابونزيل" اليابانية، نسبة لشخصية ديزني، التي اشتهرت بشعرها الطويل.

ويبلغ طول شعر الراقصة وعارضة الأزياء رين كامبي، البالغة من العمر 35 عاما، 5 أقدام و10 بوصات، وهو يزيد 4 بوصات عن طول رين نفسها، والتي تقول أنها تحب شعرها، الذي يمثل جمال آسيا، حسب تعبيرها، على الرغم من أنه يعيقها في أحيان كثيرة عن أداء أبسط المهام، مثل: تغيير ملابسها.

View this post on Instagram A post shared by Rin Kambe / 神戸 リン (@rin_rapunzel)

وقالت رين كامبي لصحيفة "ديلي ستار": "نشأت مع أبوين صارمين وعندما كنت طفلة، كنت عضوة في فريق كرة القدم للفتيات، وكان علي دائما قص شعري بسبب هذا"، مضيفة: "أخذت أًُطوِّل شعري عندما بدأت في ممارسة الرقص بجدية وأنا في العشرين من عمري، والآن يلمس شعري الأرض، قمت بتطويله لأنني أردت أن أتألق بطريقتي الخاصة".

View this post on Instagram A post shared by Rin Kambe / 神戸 リン (@rin_rapunzel)

وتعتبر الفتاة اليابانية أن شعرها "شيء من الجمال"، وهي لا تملك أي نية لقصه في الوقت الحالي، مؤكدة أن شعرها أصبح "سلاح تعبير" بالنسبة لها، وقد وجدت بضع طرق لإدراجه في روتين رقصها.

View this post on Instagram A post shared by Rin Kambe / 神戸 リン (@rin_rapunzel)

وأكدت عارضة الأزياء أنها واجهت تعليقات بغيضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مظهرها غير العادي، وتقول إنها "تعلمت قبول حق كل شخص في إبداء رأيه".