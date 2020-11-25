عصابة كولومبية تجبر النساء على تهريب الكوكايين السائل في صدورهن...فيديو

تمكنت الشرطة الكولومبية من تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المخدرات قامت بإجبار النساء على حقن صدورهن بالكوكايين السائل عبر عمليات جراحية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العصابة، التي يطلق عليها "الجراحون"، والمشهورة بأساليبها المبتكرة لإرسال منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، بطريقة تمكنها من تجاوز نقاط التفتيش الأمنية، جندت النساء وأجبرتهن على الخضوع لعمليات لملء صدورهن وأطرافهن بسائل الكوكايين عوض السيليكون.

كما استخدموا ما يسمى بزرع ربلة الساق المصممة لمنح النساء سيقان أكثر رشاقة لتهريب المخدرات عن طريق استبدال السيليكون بالكوكايين السائل.

وبحسب مكتب المدعي العام الكولومبي، فقد تم إقناع شابات بحمل المخدر في صدورهن وأطرافهن، والانتقال إلى إسبانيا، مقابل وظائف جيدة الأجر في أوروبا، إذا وافقن على إجراء الجراحة التجميلية في غرف عمليات مؤقتة، كانت تقام في نُزل أو شقق مستأجرة.

وكان يجري الجراحة شخصان يعملان في القطاع الصحي، وجراح في مستشفى محلي، وشخص قدم نفسه على أنه طبيب، لكنه لم يكن يملك المؤهلات المناسبة.

وتم إرسال الضحايا من النساء بعد إجراء العمليات لهن وحقنهن بالمواد المخدرة على متن رحلات تجارية إلى مدريد، ثم يتم نقلهن مرة أخرى إلى غرف عمليات جراحية لسحب المواد المخدرة من أجسادهن مجددا.

وأظهرت الأدلة التي جمعتها السلطات من خلال التنصت على الهاتف ومراقبة البريد الإلكتروني أن المجموعة كانت تعمل منذ ثلاث سنوات على الأقل.