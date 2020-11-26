الجمال اللبناني يجتاح أمريكا الجنوبية... ملكتا جمال بوليفيا وتشيلي من أصول لبنانية (صور)

حصدت شابتان من أصل لبناني، لقب ملكة الجمال لعام 2020 في كل من بوليفيا وتشيلي.

توجت الشابة لينكا نمر اللبنانية الأصل، البالغة من العمر 23 عاما بلقب ملكة جمال بوليفيا لعام 2020 في حفل أقيم بالعاصمة لاباز.

Lenka Nemer Drpić a Bolivian of Lebanese origins was crowned Miss Universe Bolivia 2020 on November 14th 🇧🇴🇱🇧 pic.twitter.com/vRIOxipcbc — Vincent 🇱🇧🇷🇸 (@theLeboSerb) November 22, 2020

ولينكا هي طالبة تدرس العلاقات الدولية في جامعة محلية، كانت قد فازت بلقب ملكة جمال العاصمة في وقت سابق.

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كما توّجت الشابة دانييلا نيكولاس، أيضا لبنانية الأصل، البالغة من العمر 28 عاما، بلقب ملكة جمال تشيلي 2020، بحفل نُظم في سانتياغو.

#MissChile 🇨🇱 YESSSSS!! The New Miss Universe Chile 2020 👑 is the amazing Daniela Nicolás (@danielanicolas) 👏🏻🤩 She will represent Chile in the 69th Miss Universe pageant!! CONGRATULATIONS !#MissUniverseChile2020 pic.twitter.com/fNrioOo3zp — 𝑅𝑜𝒶𝒹 𝓉𝑜 𝑀𝒾𝓈𝓈 𝒰𝓃𝒾𝓋𝑒𝓇𝓈𝑒 𝟤𝟢𝟤𝟢 (@RoadtoMU2020) November 21, 2020

يذكر أن دانييلا نيكولاس قبل تتويجها، كان قد اختارها فاضل بريشا، المصوّر العالمي الشهير للفوز بجائزة "ميس فوتوجينيك"، بحسب ما نقل موقع lbcgroup.