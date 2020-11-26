فنانة لبنانية: العمل مع السوريين ليس سر نجاحي

شنت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، هجوما لاذعا على بعض منتقديها الذين يرون أسباب أخرى لنجاحها غير موهبتها ومجهودها، مشيرة إلى أن مهنة التمثيل تستوعب الكل ولكن لا يكمل غير القوي وما "بينجح غير الشاطر".

وكتبت نادين على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، "مثل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هنا وهناك نفس الأسطوانة، لو ما جماعتنا ولو ما فلان ولو ما السوريين ... ".

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وتابعت "على أساس أنا اللبنانية الوحيدة التي اشتغلت مع جماعتكم! كتير اشتغلوا بس الفرق أنه مش الكل حصد نفس النجاح لأنه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال هذه السنين وموهبتي هي من صنع ربي ونعمة منه وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي".

وأضافت "هذه المهنة بتساع الكل وما بيكمل غير القوي وما بينجح غير الشاطر".

وواصلت "شكراً على كل حال لكل شخص مر بحياتي لأن النجاح يحتاج دعم وفريق وشركة محترمة وشريك ناجح، لافتة إلى أنها تفتخر بكل إنسان عملت معه من أصغرهم لأكبرهم، سواء فنيين أو فنانين".

وأوضحت أنه "مع الأسف في ناس بتفكر أن أي شخص يمكنه صنع النجاح إذا كان لا يستاهل".

وأكدت أن "الحياة لو بهذه السهولة كان كل الناس نجحوا بكافة المجالات"، مضيفة :أن الفرص تأتي للكل ولكن وحده الشاطر الذكي الذي يستطيع أن يترك بصمة خاصة ونجاح مستمر".