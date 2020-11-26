بعد إيقافه عن العمل... محمد رمضان يغني: أنا التوب

يستعد الفنان المصري، محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة له، وذلك بعد أزمة إيقافه عن العمل وإلغاء مسلسله التلفزيوني لرمضان 2021، إثر اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وطرح رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "برومو" الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "أنا التوب"، والتي يقول فيها: "عايش بروح محارب وأفطر عقارب عادي أنت تتكلم في ظهري أنت أصلا فأر تجارب".

وتابع: "وفي ظرف أي حتة باخد اللقطة تاعبكوا أوي ما أنا حرّاق شطة تلعب معايا يبقى أنت في ورطة ده أي كارت فيكوا يبقى أونطة، أنا التوب".

ويظهر محمد رمضان في "برومو" أغنية "أنا التوب" وهو يجلس من داخل طائرته الخاصة ويدخن السيجار، ويرفع ساقه على مسند كرسي مقابل له.

وأشار الممثل المصري إلى أن الأغنية ستطرح كاملة قريبا جدا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

​وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أول أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.