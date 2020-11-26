دراسة: لون العين وسيلة لتشخيص الأمراض

كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة كولورادو الأمريكية أن لون العينين قد يكون مؤشراّ على الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الشخص في المستقبل.

وفقًا لمجلة "فرويندين" الألمانية، أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء لديهم حساسية كبيرة للأشعة فوق البنفسجية، في حين أن أصحاب العيون السوداء أو البنية الداكنة يكونون أكثر حماية من الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي فإن أصحاب العيون الفاتحة يكونون معرضين أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بسرطان الجلد أو العين.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص ذوي العيون السوداء غالبًا ما يعانون من مشاكل في الدورة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كما يعانون من صعوبة تحمل الآلام في حين أن عتبة الألم لأصحاب العيون الخضراء مرتفعة ونادرا ما يصابون بمرض الاكتئاب.

واختتم الباحثون بقولهم إن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء أكثر عرضة للإدمان على الكحول.