الموت يفجع فنانة سورية شهيرة

فجع الموت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، اليوم الخميس، بوفاة زوجها رجل الأعمال، سراج الدين الأتاسي.

وشاركت سوزان نجم الدين صورة لها مع زوجها الراحل عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وعلقت عليها، قائلة: "ما أصعب الفقدان حين يكون عنوة ومرتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا".

وتابعت الممثلة السورية: "فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادى.. زوجى الحبيب الطيب الحنون الراقى سراج الدين الأتاسى.. ليكون الفراق الأبدى أصعب وأوجع وأعمق جرحا".

وطلبت سوزان نجم الدين من متابعيها الدعاء لزوجها، قائلة: "رحمك الله ياأب الغوالى.. وأسكنك فسيح جنانه أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".

ماأصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين..

مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا..

ومرة يغلبنا القدر ..ليفرقنا



فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي..زوجي الحبيب *سراج الدين الأتاسي*



ليكون الفراق الأبدي أصعب و أوجع وأعمق جرحاً..



رحمك الله ياأب الغوالي..وأسكنك فسيح جنانه pic.twitter.com/WWcw0Qb4OH — Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) November 26, 2020

وتزوجت سوزان نجم الدين من سراج الدين الآتاسى عام 1995، وأثمر زواجهما عن 4 أبناء هم سهير وسارة وحيان وحازم، وتعرضا للانفصال لفترة من الوقت، قبل أن يعودا إلى بعضهما، ليفرقهما الموت مرة أخرى.

كان مسلسل "ابن أصول" آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها سوزان نجم الدين، وعرض في موسم رمضان 2020، من بطولة مع حمادة هلال، ‏وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة "سينرجي"‎.‎